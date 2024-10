Her yıl 1.000 dijital elçi yetiştirecek

Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumundaki Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Dönüşümün odağında ise dijitalleşme var. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle sürdüren bu işletmeler, artık dünyaya açılmanın ve fark yaratmanın yolunun dijitalleşmeden geçtiğini biliyorlar. KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda onlara destek veren Vodafone Business, verdiği eğitimlerle yetiştirdiği dijital elçilerle Anadolu'nun dört bir yanındaki işletmenin yolunu aydınlatıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda onların güvenilir iş ortağı olmak istiyoruz. Vodafone Business olarak 70 bin KOBİ'ye hizmet veriyoruz ve gidilecek çok yolumuz var. Her yıl 1000 dijital elçi yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.Vodafone Business'in Politika Araştırma Laboratuvarı ile birlikte hazırladığı, "Dijital Türkiye 2030" raporunda KOBİ'lerin dijitalleşmesinde önemli bir gelişim alanı bulunduğunun tespit edilmesiyle başlatılan dijitalleşme seferberliği kartopu gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Dijital Dönüşüm Programı'yla şirket ve çalışanların dijital olgunluğunu artırmayı hedeflediklerini söyleyen Özlem Kestioğlu, "Bu hedef doğrultusunda da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'OSB Dijital Dönüşüm Programı'nın bir ve ikinci döneminde verdiğimiz eğitimlerle toplam 2000 dijital elçi yetiştirerek, sanayicilerimizin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynadık. Üçüncüsü için hazırlandığımız programa, yoğun talep var" dedi. Ayrıca OSBÜK'le, "Sanayide Dönüşüm Buluşmaları" serisini gerçekleştirdiklerini anlatan Kestioğlu, bu etkinlik serisiyle Anadolu'nun önemli sanayi şehirlerindeki sanayicilerle bir araya gelerek onları yeni teknolojik çözümleriyle buluşturduklarını kaydetti.İşletmelerin, inovatif teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilme yeteneğinin, geleceği kurgulayabilmeleri adına çok önemli olduğunun altını çizen Kestioğlu, bunun için de şirketlerin dijital yetkinlik ve olgunluk seviyelerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı. Bu noktada, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ve OSBÜK'ün desteğiyle imalat sanayindeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladıklarını söyleyen Kestioğlu, şöyle devam etti: "Bu testi uygulayan KOBİ ağırlıklı işletmelerimiz, dijital yetkinlik seviyelerini öğrenerek gelişim göstermeleri gereken alanların röntgenini çekebilecek. 'Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi' adını verdiğimiz bu bilimsel testin sonuçlarına göre ise her şirkete özel skorlama raporu sunarken, şirketlerin ihtiyacına uygun çözümlerimizi de sunmuş oluyoruz. Analizle ile ilk fazda 10 bin işletmenin dijital yetkinlik skorunu ölçümleyeceğiz."IoT (Nesnelerin interneti) alanında sundukları çözümlerle KOBİ'lere önemli tassarruflar sağladıklarını söyleyen Kestioğlu, Vodafone Business olarak tüm dünyada 175 ülkede, 175 milyondan fazla nesneyi akıllı hale getirdiklerini anlattı. Bu açıdan kurumların IoT teknolojilerini kendilerine entegre edebilmesi ve bu yolculuklarında onların teknoloji ortağı olabilmenin, en önem verdikleri konuların başında geldiğini belirten Kestioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer IoT bazlı sunduğumuz ürünlerden Dijital Tarım Çözümü, IoT Platform Çözümü, Perakende Analitiği Çözümü, Red Enerji, Akıllı Tarım gibi hizmetlerimizle işletmelerimizin dijital çağa en hızlı ve güvenilir biçimde ayak uydurabilmesine yardımcı olurken, sürdürülebilirlik, verimlilik ve tasarruf anlamında işletmelerimize artı değer katıyoruz. Akıllı Fabrika ürünümüz sayesinde de gerçek zamanlı verimlilik takibi yapılarak makine verimliliğinde yüzde 45'e varan artışlar elde edilebiliyor. Bunların yanı sıra Araç Takip Sistemi'yle yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Sunduğumuz çözümler işletmelerin yeşil dönüşümünü de destekliyor."Grubun geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu"nda yeşil dijital dönüşümün etkileri, dünya ve Türkiye'deki uygulamalar, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital ürünler ve kamu politikalarına yönelik önerileri ele alındı. Rapora göre, Vodafone Business'ın enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı bu zamanda, aylık yüzde 30'a kadar enerji tasarrufu imkânı sunan IoT bazlı Red Enerji çözümünün şirketlerce kullanılmasıyla, tüm Türkiye'de 21 milyar TL'yi aşkın elektrik tasarrufu elde edilebiliyor. Yine bu ürünlerin kullanılmasıyla karbon ayak izinde 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabiliyor. Yine bu paralelde Dijital Tarım ürününün şirketlerce kullanılması halinde, bir yılda 36 milyar TL'lik tasarruf söz konusu olabiliyor. Bu da Türkiye tarım GSYİH'sini yüzde 2.09 oranında artırabilecek bir değer. Şu anda da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kullanılan Dijital Tarım çözümü sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40'a, ilaç ve gübrede ise yüzde 30'a varan tasarruf söz konusu oluyor.