Hileli boşanmalara geçit yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanma, anlaşmalı evliliklere göz açtırmadı. Kuruma, vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik incelemelerde 6 bine yakın kişinin aylığının kesilmesi yönünde rapor düzenlendi. Eşinden boşandığı halde, ayrıldığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesildi.5510 sayılı Kanunu'nun 56. Maddesi'nin son fıkrasında "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir" hükmü yer alıyor. SGK, bu hüküm kapsamında gelen ihbar, şikâyetler doğrultusunda resmi olarak boşanmasına karşın fiilen eşiyle yaşayanlara yönelik denetim yapıyor. 1 Ekim 2008'den itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor. Yüksek yargı da boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde karar verirken, SGK'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını aylığı kesebileceğine hükmetti. Kararda "fiilen birlikte yaşamanın" tespit edilmesinde ikamet adresinin önemli bir belirleyici olduğu vurgulanıyor. Dul aylığı bağlanmasında yaş farkına da bakılıyor. Yaş farkı 30'dan büyük, evlilik 10 yıldan az sürdüyse ve çocuk yoksa yarım dul aylığı bağlanıyor.