Hint uçaklarına Türk mutfağı

Türk Hava Yollarının (THY) uçak içi kabin sistemleri üreten şirketi TCI ile Hindistan hava yolu şirketi Akasa Air arasında yapılan anlaşma ile havayolu şirketi filosunda yer alacak 52 adet B737 MAX uçaklarında Türk mühendisler tarafından yapılan ve 'galley' olarak adlandırılan yerli kabin için mutfak sistemleri kullanılacak.