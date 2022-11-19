Hint uçaklarına Türk mutfağı

Türk Hava Yollarının (THY) uçak içi kabin sistemleri üreten şirketi TCI ile Hindistan hava yolu şirketi Akasa Air arasında yapılan anlaşma ile havayolu şirketi filosunda yer alacak 52 adet B737 MAX uçaklarında Türk mühendisler tarafından yapılan ve 'galley' olarak adlandırılan yerli kabin için mutfak sistemleri kullanılacak.
GLOBAL İMALATÇI: TCI
Türkiye'nin 2023 vizyonu havacılık hedefleri doğrultusunda 2010 yılında kurulan TCI 2014 yılında ilk Boeing ve Airbus program teslimatlarını gerçekleştirdi ve 2015 yılı sonunda Boeing'in 'Global İmalatçı' listesine girmişti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki merkezinde faaliyetlerini sürdüren TCI, Boeing, Airbus, Stelia gibi şirketlerle yürüttüğü ortak projelerin yanı sıra Türk Hava Yolları, Sunexpress, Jet Airways, SpiceJet, Azerbaijan Airlines, Donghai Airlines, Lynx Air, BOC, CDB, ICBC gibi 9 farklı ülkeden 20 farklı havayolu şirketi ve leasing firmasının global tedarikçisi konumunda bulunuyor.