Hisseleri alt üst oldu! Google’dan Nvidia’yı sarsan hamle

Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:32

Yıllık gelirini yüzde 62 artarak 57 milyar dolarla rekor seviyeye yükselten Nvidia'ya karşı Google'dan karşı hamle geldi. Arama motoru devi Google, Meta ile yapay zeka çipleri konusunda anlaştı.

Üçüncü çeyrek bilançosunda elde ettiği gelir yıllık yüzde 62 artarak 57 milyar dolarla rekor seviyeye yükselterek dikkatleri üzerine çeken Nvidia, Google'ın Meta ile yaptığı anlaşma sonrasında sarsıldı. Meta'nın Google ile TPU anlaşması görüşmeleri sonrasında Nvidia hisselerinde sert düşüş görüldü.

META GOOGLE'IN ÇİPLERİ İLE İLGİLENİYOR

ABD merkezli The Information'ın aktardığına göre Meta, Google'ın TPU (tensor processing unit) olarak bilinen özel yapay zeka çiplerini 2027 itibarıyla veri merkezlerinde kullanmayı değerlendiridiği ortaya çıktı.

NVİDİA'NIN HİSSELERİ HIZLA DÜŞTÜ

Uzun süredir pazarın tartışmasız lideri olduğu alanda rekabetin kızışmasının ardından Nvidia'nın hisseleri yüzde 2..7 oranında azaldı.

Nvidia'nın aksine Google'ın sahibi olduğu Alphabet'in hisseleri ise yüzde 2,7'ye kadar yükseliş gösterdi.

