Hızlı destek programına başvuru 10 bini geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı sunan KOSGEB
destekli istihdam paketi büyük ilgili gördü. Gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak 100 bin liralık destek paketine 10 bini aşkın işletme başvurdu. İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girmesi durumunda şartları taşıyan başka personel alındığında da destek sürecek. Yenilikçi genç işletmelerde ciro şartı aranmayacak.
31 MART'A KADAR BAŞVURUN
KOSGEB, çevrimiçi düzenlenen toplantıda işletmelerin destek paketine ilişkin sorularını tek tek yanıtladı. Yeni aşamada kapsama, imalat, tamamlayıcı sektörler, salgının yoğun etkilediği bazı hizmet, ticaret sektöründeki işletmeler alındı. Destek, 2021 yılı
ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilecek. Programının birinci ve ikinci etaplarından yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek. İşletmelerin destekten faydalanabilmesi için; pandeminin Türkiye
'de görülmesinden önceki yıl olan 2019'da en az 75 bin lira satış hacmine sahip olmak gerekiyor.