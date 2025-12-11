Hizmet İhracatı Şampiyonları ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin kendi alanında ilk uluslararası restoran zinciri unvanını taşıyan ve 13 ülkede 150'nin üzerinde şubesiyle Türk mutfağını dünyaya taşımaya devam eden BKE, küresel yaygınlığı ve yurt dışı operasyonlarıyla HİB tarafından Gastronomi kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

2 MİLYON DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen törende Bursa Kebap Evi'ni ödülünü BKE Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı aldı. Ödül töreninin ardından değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı, gastronomi kategorisinde üçüncülük elde etmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, yaklaşık 2 milyon dolarlık hizmet ihracatı hacmiyle ulaşılan başarının arkasında güçlü bir organizasyon yapısı olduğunu vurguladı.