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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık rekor

Hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık rekor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Cari işlemler açığının 2023 aralık ayında yüzde 65.2 azalışla 2.1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45.2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bolat, 2023'ün mayıs ayında 60.1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 14.9 milyar dolar azaldığını söyledi. Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi. Cari işlemler hesabında izlenen olumlu eğilimin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla işbirliği içinde sürdürüyoruz" dedi.
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Hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık rekor
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