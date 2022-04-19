Hububatta yağmur bereketi

Kış mevsiminde görülen kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi, yağışların mevsim normallerinde gittiği nisan ayıyla birlikte rekolte beklentisini yükseltti. Ekimi ekim ayında başlayan buğday ve kırmızı mercimeğin hasadına yaklaşık iki ay kaldığına dikkat çeken çiftçiler, mayıs ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinde gitmesi durumunda buğdayda 20 milyon ton, kırmızı mercimekte 350-400 bin ton rekolte elde edilebileceğini belirtiyor.Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil, ayçiçeği gibi bitki üretimine proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteğinin verilmesi de bu ay başlayan nohut ekilmine ilgiyi artırdı. Çiftçinin nohut ekimini sürdürdüdüğünü belirten sektör temsilcileri, sıcaklıkların mevsim normallerinde gitmesi halinde nohutta da 2020 yılı rekoltesinin yakalanabileceğine vurgu yapıyor. Nohut alım fiyatlarının artırılmasıyla birlikte 2020 yılında nohutta 630 bin ton rekolteye ulaşılmış, geçen yıl kuraklık nedeniyle bu oran 475 bin tona gerilemişti.Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, geçen yıl çok büyük bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, "Bu yıl yağış güzel oldu. Toprak kara doydu. Yağmurlar da iyi gidiyor. Mayısta hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde olmalı. Son anda don vs olmaması gerekiyor. Eğer mevsim böyle güzel giderse bu yıl buğdayda 20 milyon ton, kırmızı mercimekte de 350- 400 bin ton rekolte alırız" dedi. Bu yıl yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Özdemir, "Gübrede afaki oranlarda artan fiyatlara rağmen bizi yağışlar kurtardı. Toprağa gübreyi de tam verebilmiş olsaydık, güzel giden bu yağışlarla bu yıl hem buğday hem de kırmızı mercimek rekoltesinde yeni rekor kırabilirdik" diye konuştu.Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de, buğday ve kırmızı mercimek için sahadan güzel dönüşler aldıklarını söyledi. Reis, "Filizlenmeler güzel. Hava şartları çok iyi gidiyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde olursa buğdayda Adana'da ilk hasat başlar. Biz de bu yıl buğdayda 20 milyon tona ulaşılacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Kırmızı mercimekte ekim alanlarının yüzde 20 arttığına dikkat çeken Reis, "Bu yıl gübre atımı fiyatlar nedeniyle azaldı. Ancak artan ekim alanlarının artışı ve yağışlar kırmızı mercimekte de iyi sonuç alacağımızın işaretini verdi. Umarız yağış ve sıcaklıkta olağanüstü bir durum olmaz. Bu durumda kırmızı mercimekte 400 bin tona ulaşırız" ifadelerini kullandı.Nisanda nohut ekimlerinin de başladığını anlatan Mehmet Reis, "Normalde nohut ekimi mart ortasında başlar. Ancak kar yağışları nedeniyle bu yıl nisana kaydı. Mart ayında açıklanan yüzde 75'lik hibe desteği çiftçinin bu ürüne ilgisini artırdı. Eğer destek olmasaydı buğday fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçinin nohuta talebi düşebilirdi. Hem alım garantisinin verilmesi hem de hibe desteğiyle çiftçi yeniden nohuta yöneldi. Bu yıl mevsim normallerinde gitmesi halinde nohutta da 2020 yılında elde ettiğimiz 630 bin ton rekolteye ulaşabiliriz" dedi.