Hükümetin zam teklifi yıllık yüzde 57

Milyonlarca memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler belirlenen takvime göre yarın tamamlanacak. Hükümet ikinci teklifiyle 2024 Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir artış öngörürken, 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artış yüzde 57'ye ulaşacak. Toplu sözleşme teklifi üzerinde uzlaşı sağlanamazsa memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidilecek, nihai karar 31 Ağustos'a kadar verilecek.Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin, 2024- 2025 dönemi mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece pazartesi günü verilen teklif her iki 6 aylık dilimler için birer puan artırılmış oldu. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi ise değişmedi. Ancak 2 yıllık zam talebi yüzde 110'u bulan memur tarafı bu teklifi yetersiz bularak 81 ilde protesto düzenledi. Müzakere sürecinin yarın sona ereceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren heyetini yeni teklif merak ediliyor. Yeni teklif üzerinde de anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Aralarında bürokrat, yüksek yargı mensubu, sendikacı, akademisyenlerin yer aldığı heyet nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Hükümet teklifinde sosyal haklarda da önemli iyileşmeler sağlanacak.MEMUR-SEN, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dâhil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyor. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dâhil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor. Konfederasyonun toplu sözleşme kapsamında kamu çalışanlarının beklentilerini içeren anketinde de kira yardımına genç memurların diğerlerine göre daha çok ihtiyaç duyduğu sonucu ortaya çıktı. Toplam 50 bin kişiyle yapılan ankete katılan 35 yaş üstü memurlar, kira yardımını yüzde 78.5 düzeyinde talep ederken, 35 yaş altında bu oran yüzde 84'e yükseldi. Bekâr memurların yüzde 94'ü maddi yardım almadan evlenemeyeceğini düşünüyor.