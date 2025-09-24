IC Enterra’ dan 800 milyon dolarlık yatırım

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve depolama projelerine ikiüç yıl içinde 800 milyon dolar yatırım yapacak. Yatırımın 600 milyon dolarlık kısmı depolama alanında olacak. Şirket, hem yurt içi hem de yurt dışındaki yatırımlarıyla orta vadede mevcut kurulu gücünün iki katını aşmayı hedefliyor. IC Enterra CEO'su Cem Aşık, yılın ilk yarısında elektrik üretimlerini yüzde 12.6 artırarak 813 MWh'ye ulaştıklarını belirterek, "Avrupa'daki ilk adımı da İtalya'da attık" dedi. Cem Aşık aynı zamanda IC Holding'in bulunduğu ülkelerde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Avrupa dışında Orta Asya ve Güneydoğu Asya tarafında da ilgilendiğimiz projeler var" diye konuştu.