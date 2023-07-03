IC İçtaş, Akkuyu tecrübesini ihraç etmeyi hedefliyor

İçtaş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı İlker Öksüz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasında 2018'den bu yana ana yüklenici olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Bu hizmeti Türk müteahhitlik sektörü olarak yurt dışına ihraç etmeyi, başka projelerle geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi. Dünya genelinde 55 nükleer santralin inşasının devam ettiğini aktaran Öksüz, "Bu da toplam 135 milyar dolarlık bir pazar. Bu pazarda da bilgimizle, tecrübemizle yer almayı planlıyoruz" diye konuştu. IC İçtaş'ın 2018'den bu yana Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Öksüz, "Dünyada ana yüklenici olarak bizim çapımızda bir tecrübe yok. Bu inşaatın bitimiyle dünyanın en büyük tecrübesi bizde olacak diyebilirim. 4 ünite birden yapılıyor ve 20 milyar doları aşkın bir yatırım bedeli var. Bu know-how da bizde birikecek. Bizim amacımız buradaki edinimleri Türkiye'ye ihracat yoluyla geri kazandırmak" ifadelerini kullandı.