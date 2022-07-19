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Giriş Tarihi: 19.7.2022

IFCO Fuarı’na 15 bin ziyaretçi bekleniyor

IFCO Fuarı’na 15 bin ziyaretçi bekleniyor
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde ilki şubat ayında düzenlenen IFCO-İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın ikincisi için geri sayım sürüyor. 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve 100 ülkeden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefine kaldıraç etkisi yapacak. "AB ülkelerinden İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz" diyen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında geçen yıl yakaladıkları sıçramanın bu yıl da devam ettiğini bildirdi.
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IFCO Fuarı’na 15 bin ziyaretçi bekleniyor
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