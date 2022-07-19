IFCO Fuarı’na 15 bin ziyaretçi bekleniyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde ilki şubat ayında düzenlenen IFCO-İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın ikincisi için geri sayım sürüyor. 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve 100 ülkeden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefine kaldıraç etkisi yapacak. "AB ülkelerinden İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz" diyen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında geçen yıl yakaladıkları sıçramanın bu yıl da devam ettiğini bildirdi.