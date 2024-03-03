İftar pazarı 40 milyara çıktı: En düşük iftar 350 TL’den başlıyor

Ramazan ayına sayılı günler kala oteller ve restoranların iftar menüleri hazırlandı. İftar pazarının büyüklüğünün bu yıl 40 milyara ulaşması beknirken çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 TL'den başlıyor. Bu fiyat lüks restoranlarda kişi başı 1.500 ila 2.500 TL arasında değişiyor. Otellerde ise kişi başı fiyat 2.000'den başlıyor, boğaz hattına doğru 4.500 TL'ye kadar çıkıyor.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022'de oteller ve restoranlarda toplam 15 milyar TL'lik iftar pazarının oluştuğunu söyledi. Bingöl, "Geçen yıl rezervasyonlar düşse de artan fiyatların etkisiyle 25 milyar TL olmuştu. Bu yıl da 40 milyar TL'lik bir pazar öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Otel ve restoranların maliyetlerinin ikiye katladığını anlatan Bingöl, "Geçen yıla göre iftar menü fiyatları yüzde 100 arttı" dedi. Bu artışın kurumsal şirket rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Bingöl, "Eskiden Ramazan ayına üç hafta kala kurumsal rezervasyonların yüzde 70'i gelirdi. Şimdi bu oran yüzde 15-20'lerde" diye konuştu.Bu yıl bireysel taleplerin canlı olacağını belirten Bingöl, "Geçen yıl buruk bir Ramazan ayı geçirdik o nedenle insanlar dışarıda çok iftar yapmak istemedi. Ancak en düşük bütçeye sahip insanlar dahi bu ayda bir gün dışarıda iftar yapmak istiyor. Bu yıl bireysel taleplerin daha canlı olacağını düşünüyoruz. İnsanlar arkadaşlarıyla ya da aileleriyle gelecek. Fiyatlar artsa da bütçelerine göre bir yerlerde iftar yapacaklardır" şeklinde konuştu.Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, geçen yıl deprem nedeniyle insanların evine kapandığını belirterek, bu yıl kurumsaldan çok bireysel taleplerin canlı olacağını söyledi. Develi, "Gıda enflasyonu nedeniyle fiyatlar yüksek. Kurumsal rezervasyonların yüzde 15'ini aldık. Bireyselde daha büyük bir hareketlilik öngörüyoruz. İnsanlar dışarıda arkadaş ve aileleriyle Ramazanı kutlamak isteyecektir" dedi.Sakarya'da ortalama menü fiyatları 400-950 TL arasında. Konya'da 500-1.000 TL, Sivas'ta 400-500 TL, Karabük'te 300-450 TL, Afyon'da 300-800 TL, Gaziantep'te 300-1.000 TL, Adana'da 350-750 TL, Bursa'da 300-700 TL, Denizli'de 300-600 TL arasında değişiyor.