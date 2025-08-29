Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.8.2025

İGA’dan Büyük Taarruz’un rotasındaki okullara destek

DÜNYANIN en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, tarihe duyduğu saygı ve geleceğe olan inancını 'Zafer Yolu' projesiyle ortaya koydu. Proje kapsamında Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un rotasında yer alan köy okullarına destek sağlanıyor. Her yıl bir köy okulunun dahil edildiği projede bu kez Uşak yer aldı. Projenin beşinci durağı olan Uşak'taki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulunun eğitim altyapısı açısından güçlendiren İGA, okullardaki bilgisayar sınıfı ve kütüphaneleri yeniledi. İGA Sosyal Dayanışma Kulübü de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak desteğinde bulundu. Proje, ilk kez 2021'de Afyon'da başlamıştı. Önümüzdeki yıl Eskişehir'de devam edecek.

