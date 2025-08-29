İGA’dan Büyük Taarruz’un rotasındaki okullara destek

DÜNYANIN
en önemli
küresel
aktarma
merkezlerinden
biri olan İstanbul Havalimanı'nın
işletmecisi İGA, tarihe duyduğu saygı ve
geleceğe olan inancını 'Zafer Yolu' projesiyle
ortaya koydu. Proje kapsamında
Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm
noktası olan Büyük Taarruz'un rotasında
yer alan köy okullarına destek sağlanıyor.
Her yıl bir köy okulunun dahil edildiği
projede bu kez Uşak yer aldı. Projenin
beşinci durağı olan Uşak'taki Bozkuş
İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulunun eğitim
altyapısı açısından güçlendiren İGA, okullardaki
bilgisayar sınıfı ve kütüphaneleri
yeniledi. İGA Sosyal Dayanışma Kulübü
de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak
desteğinde bulundu. Proje, ilk kez
2021'de Afyon'da başlamıştı. Önümüzdeki
yıl Eskişehir'de devam edecek.