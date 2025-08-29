İGA’dan Büyük Taarruz’un rotasındaki okullara destek

DÜNYANINen önemliküreselaktarmamerkezlerindenbiri olan İstanbul Havalimanı'nınişletmecisi İGA, tarihe duyduğu saygı vegeleceğe olan inancını 'Zafer Yolu' projesiyleortaya koydu. Proje kapsamındaKurtuluş Savaşı'nın en önemli dönümnoktası olan Büyük Taarruz'un rotasındayer alan köy okullarına destek sağlanıyor.Her yıl bir köy okulunun dahil edildiğiprojede bu kez Uşak yer aldı. Projeninbeşinci durağı olan Uşak'taki Bozkuşİlkokulu ve Bozkuş Ortaokulunun eğitimaltyapısı açısından güçlendiren İGA, okullardakibilgisayar sınıfı ve kütüphaneleriyeniledi. İGA Sosyal Dayanışma Kulübüde öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncakdesteğinde bulundu. Proje, ilk kez2021'de Afyon'da başlamıştı. Önümüzdekiyıl Eskişehir'de devam edecek.