İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Endeks, Ocak 2022'ye göre, gıda, içecek ve tütün ile yakıtlarda yüzde 12,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ile imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6, yakıtlarda yüzde 4,4 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks aynı dönemde ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,5, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 arttı, gıda, içecek ve tütünde ise yüzde 2,2 değer kaybetti.

İthalat miktar endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 20,5 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4 düşüş gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralıkta 156,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 azalışla bu yılın ocak ayında 149,1'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ocak 2022'de 130,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artışla bu yılın aynı ayında 131,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2022'de 123,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak ocakta 133,8'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 111,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,7 artışla bu yılın aynı ayında 129,9'a çıktı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak 2022'de 76,4 olarak elde edilen dış ticaret haddi 3,8 puan artarak bu yılın ocak ayında 80,2 oldu.