İhracata 600 milyon euro destek

Dünya Bankası, Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmalarını desteklemek amacıyla kullanılacak olan 600 milyon euro tutarında bir kredi garantisini onayladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankasından sağlanan 600 milyon euroluk kredi garantisiyle, yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından ihracatçılara uzun vadeli finansman sağlanacak. Böylelikle, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının olumsuz etkilerinin giderilerek Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini belirterek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz" diye konuştu. Eximbank, ihracatçıların yeşil dönüşümle ilgili projelerini desteklemek üzere yurtdışından 3.7 milyar dolar kaynak temin etmişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi. FATF'ın dünkü genel kurulunda alınan kararı değerlendiren Şimşek, şunları kaydetti: "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu, haziran ayındaki genel kurulda ele alınacak. Bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."