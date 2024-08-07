İhracatçılara 5 milyar liralık destek geliyor

Enflasyonla mücadele ederken, yatırım, ihracat, istihdam ve büyüme hedeflerini göz ardı etmeyen ekonomi yönetimi, ihracatçıyı rahatlatacak hamlelerine yenisini ekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıya 5 milyar lira büyüklüğünde yeni bir desteğin müjdesini verdi.Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bolat, ihracat hedeflerine giden yolda Bakanlık olarak tüm bütçe, teşkilat ve mevzuat ile ihracatçıların yanında olacaklarını kaydetti. Bolat, "Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz" dedi.Bakan Bolat, 32.5 milyar dolar ihracatı olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ger lokomotif bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Tekstil ve konfeksiyonumuz için de yeni pazar imkânları ve kapıları açılacak. Moralinizi yüksek tutun" diye konuştu.