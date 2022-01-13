İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete
'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Karar kapsamında 2022'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
(TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) genel müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.