IKBY, Türkiye’ye petrol ihracatının bugün yeniden başlayacağını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghafuri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda nihai anlaşmayı imzalamak üzere başkent Bağdat'a gideceğini duyurdu.

IKBY'li yetkili, "Kürdistan Bölgesi'nin Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum." ifadelerine yer verdi.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.

IKBY Başbakan Danışmanı Bevar Hınsi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak bütçe yasa tasarısına göre IKBY hükümetinin günlük 400 bin varil petrol göndermesi gerektiğini belirterek, "O nedenle eğer IKBY'den çıkan petrol sevk edilmezse Irak bütçe tasarısı da sorunlu hale gelir." ifadelerini kullanmıştı.