İki yıl geri ödemesiz 4 yıl vade

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ayrıntılarını açıkladı. Düzenleme kapsamında 4 yıllık kredi 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizle verilecek. Kredi için gelir ve yaş kriteri olacak. Yaş sınırı 18-27 olarak belirlendi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmaların sorulması üzerine Göktaş, bankanın yeni yıldan önce kurulacağını belirterek, şöyle konuştu: "Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.AK Parti tarafından seçim öncesi vaat olarak duyurulan evlilik kredisinin hayata geçmesi için ilk önce Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi de yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden dağıtılacak. Uygulama pilot proje olarak deprem bölgesinde başlayacak.