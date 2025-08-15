İkinci çeyrekte güçlü büyüme

Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü performansını sürdüren Turkcell, söz konusu 3 aylık dönemde 816 bin yeni abone ile son 5.5 yılın en yüksek çeyreklik net faturalı mobil abone kazanımına imza attı. Toplamda 43,5 milyon abone bazına ulaşan Turkcell, mobil pazardaki açık ara liderliğini devam ettirdi. Faturalı abonelerin oranı yıllık 5 puan artarak yüzde 78'e ulaştı.Turkcell'in, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme başarısı gösterdiğine işaret eden Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, "Finansal ve operasyonel açıdan sergilediğimiz başarılı tablo, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusundaki güvenimizi daha da perçinledi. İkinci çeyrekte, faturalı tarafta son 5.5 yılın rekor çeyreklik net abone kazanım rakamına ulaştık. Konsolide gelirlerimiz ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12.5 büyüyerek 53 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK yüzde 14.8'lik artışla 23.1 milyar TL oldu. Net kârımız ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.1 artarak 4.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlar kurulduğumuz günden bu yana ülkemize yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımla sürdürdüğümüz liderliğimizi, 5G döneminde de devam ettireceğimizin güçlü göstergesi oldu" dedi.Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımlarının yansıması olarak, "Turkcell Çözer" anlayışı kapsamında "Tumbara" servisini hayata geçirerek, abonelerin günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettiklerini aktaran Koç, "Sektörde ilk olma niteliği taşıyan Turkcell Tumbara servisimizle müşterilerimizin paketlerinden artan GB, SMS ve dakikaları ziyan olmuyor, dijital kumbaralarında birikerek yeniden kullanılabiliyor. Daha ilk aylarında 4,3 milyon kullanıcımızın fayda sağladığı servisimiz, hızla büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Koç, dinamik fiyatlama ve kampanya stratejilerinin temelinde müşterilerin talep ve beklentilerine verdikleri önemin yattığını kaydederek, "Yine sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 'Ücretsiz Akıllı Fatura' servisimiz 14 milyon kullanıcıya ulaşarak, bu stratejimizin doğruluğunu gösterdi. Bundan sonraki dönemde de müşteri odaklılığımızı en üst seviyede tutarak, her bir kullanıcımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye'yi bölgesel veri üssü haline getirme hedefiyle uzun yıllardır yatırım yaptıkları veri merkezi ve bulut alanına ilginin artarak devam ettiğine dikkati çeken Koç, bu durumun, stratejik konumlanmalarının isabetli olduğunu her çeyrek daha net kanıtladığını vurguladı. Koç, yıllar içinde edindikleri tecrübeyle sektörde öne çıkmaya ve bu alanda büyümeye devam ettiklerini anlatarak, "Kapasite yatırımlarımızın güçlü talep doğrultusunda gelire dönüşmesiyle veri merkezi ve bulut gelirleri bu çeyrekte yıllık yüzde 53.2 oranında artış göstererek, önemli bir performansa imza attı" değerlendirmesinde bulundu.Sabit genişbant tarafında, uçtan uca fiber altyapısı sundukları hane sayısını 67 bin artırdıklarına işaret eden Koç, erişim ağını 6.1 milyon haneye genişlettiklerini vurguladı. Koç, sabit portföylerinde 100 Mbps ve üzeri hızları tercih eden kullanıcıların oranının, yıllık bazda 16 puan artış gösterdiğini kaydederek, "Turkcell fiber işimizde büyüme odaklı stratejimiz, fiyat düzenlemeleri ve yüksek hızlı internet kullanımına yönelik artan müşteri talebinin katkısıyla bireysel fiber ARPU ikinci çeyreği yıllık bazda yüzde 17.5 oranında güçlü bir artışla tamamladı" ifadelerini kullandı.