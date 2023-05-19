İkinci el araçlarda nisanda en çok satılan markalar belli oldu

EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAFİF TİCARİLER

Online pazarda geçen ay 31 bin 321 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 804 adetle nisan ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 378 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 299 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 79 satışla VW Cady, 1.855 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.577 satışla VW Transporter, 1.355 satışla Renault Kangoo, 1.189 adetle Citroen Berlingo, 1.100 adetle Peugeot Partner ve 983 adetle de Ford Transit izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75,4'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, nisanda ortalama 31 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Opel oldu. En yavaş satılan marka ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.