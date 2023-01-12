‘İkinci yüzyılımızda da yatırıma devam edeceğiz’

1923'TE Türkiye'deki faaliyetlerini başlatan Shell, 100'üncü yılını kutluyor. Ülkedeki faaliyetlerinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında gelecek hedeflerini paylaşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, ikinci yüzyıllarında da Türkiye'nin Shell için önemli bir ülke olmaya, yatırıma ve ülkeye değer katmaya devam edeceklerini söyledi. Erdem, 2050'ye kadar net sıfır emisyonlu bir enerji işletmesi olmak hedefiyle küresel faaliyetlerini sürdüren Shell'in Türkiye'yi yeni yüzyılda bu alanda öne taşıyacak çalışmalarla sektörel konumunu güçlendireceğini anlattı. Bu kapsamdaki küresel vizyonlarını paylaşan Erdem, şunları kaydetti: "Shell bugün, ülke çapındaki 1.150 istasyonu, 68 ülkeye ihracat yapan madeni yağ ve gres üretim tesisi, hidrokarbon arama, elektrik, doğalgaz, havacılık, denizcilik ve kimya alanlarındaki geniş faaliyetleri ile güçlü konumunu koruyor." TOGG'un elektrikli araç şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik iş birliği başlattıklarını hatırlatan Erdem, "81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacağız. 600'den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kuracağız" dedi.