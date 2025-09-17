İkisi bir arada sağlık sigortası

Türkiye sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren Bupa Acıbadem Sigorta, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını tek poliçede karşılamayı hedefleyen yeni ürününü tanıttı. "Kişiye Özel 2'si 1 Arada Sağlık Sigortası", ayakta tedavilerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın sunduğu avantajlarla, yatarak tedavilerde Özel Sağlık Sigortası'nın güvencelerini bir araya getiriyor. 18 farklı plan seçeneği de sunuluyor.

18 FARKLI SEÇENEK VAR

Toplam 18 farklı plan seçeneği sunulan ürün, kullanıcıların bütçe ve ihtiyaçlarına göre esnek çözümler sunuyor. Lansmana özel yüzde 10 indirim Ayakta tedavide Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın avantajlarından yararlanılırken, yatarak tedavilerde Özel Sağlık Sigortası'nın geniş medikal ağı devreye giriyor. Ürünün yalnızca bir sigorta poliçesi değil, aynı zamanda kapsamlı bir sağlık deneyimi sunduğunu vurgulayan Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, "Bupa Acıbadem Sigorta olarak amacımız, insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşam sürmelerine katkıda bulunmak" dedi. Şirket, finansal gücü, sürdürülebilirlik vizyonu ve müşteri odaklı stratejileriyle Türkiye'de sağlık sigortacılığına yenilikçi çözümler getirmeyi sürdürüyor. Yeni üründen yararlanmak isteyenler için lansmana özel yüzde 10 indirim imkânı da sunuluyor.