İlk 9 ayda girişimlere 753 milyon dolar yatırım

Para Dergisi tarafından Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlenen 12. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde Türkiye'deki sistem anlatıldı. Türkiye'de girişimlere 2024'ün ilk 9 ayında 753 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. Webinar serisinin 12'ncisinde konuşan Girişimcilik Zirvesi Galata Business Angels Başkanı Varol Civil, melek yatırımcı ekosisteminde son dönemde yatırım iştahının azaldığını gözlemlediklerini belirterek, "ABD'de başlayan ekonomik kriz ve arkasında gelen yükselen enflasyon ve yüksek faiz politikası pek çok şeyi değiştirdi" dedi.Further Ventures Yönetici Ortağı Deniz Güven, "Sıfırdan kurulan fintek veya dijital bankalar arasında belki binde bir, çok başarılı modellere rastlıyoruz ama önümüzdeki dönemde bu şirketleri büyütecek olan şey, müşteri tabanları ve müşteri sayıları çok yüksek olan farklı kurumlarla iş birlikleri geliştirmek" derken, 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, ise 212 NexT'in Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi 212'nin şemsiyesi altında hayata geçtiğini belirterek ileri malzeme teknolojilerine odaklandıklarını anlattı. Onicorn Teknoloji CEO & Melek Yatırımcı Gökhan Akar da, "Geçen 3-4 sene hiç hak etmeyen girişimler anormal değerlere yatırım aldı. Ama şimdi metrikler değişti" dedi. Gamefactory kurucusu Murat Kahraman ise "Oyun sektörü büyümeye devam ediyor ve edecek de. Ama 3-3.5 yıl önceki ortam kalmadı" diye konuştu.