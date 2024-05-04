İlk evini alacak 2.894 vatandaş için kuralar çekildi

Emlak Konut'un Türk Hava Yolları (THY) ve Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği çerçevesinde İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen Arnavutköy Yenişehir Evleri Projesi'nin kuraları çekildi. Katılım kriterlerini sağlayan 374 bin 778 kişinin kuraya dahil edildiği törende toplamda 2.894 asil, aynı sayıda yedek alıcı belirlendi. Kura sonrası açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Projemizin ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ev sahibi olmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımıza sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekimi sonrası 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri belli oldu. Nihai liste, asil ve yedek ev sahipleri gün içinde Emlak Konut'un sitesinde yayınlandı. Toplam 2 bin 894 bağımısız bölümü etaplarda, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve 1.000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.Sıfır atık altyapısına sahip olan, az katlı ve yatay mimari anlaışıyla tasarlanan proje, zemin+6 kat olacak olacak şekilde planlandı. Projede her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal ve kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü. Projede engelli, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı.YENİŞEHİR Evleri Arnavutköy Projesi'nde 12 bin 500 adet konut için temel atma çalışmaları başlamıştı. THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılacak proje kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 3 bin konutun 2025 yılının haziran ayında teslim edileceğini ifade etmişti.