İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

"2028 YILINDA İNŞALLAH AY'A YUMUŞAK İNİŞ YAPACAĞIZ"

Mandal, TÜBİTAK Uzay'ın çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki heyecanlarının ise TÜRKSAT 6A haberleşme uyduları olduğunu bildirdi.

Bu yılın sonu veya 2024'ün başında yine yerli ve milli haberleşme uydusunu yörüngesine göndereceklerini dile getiren Mandal, "Onun sonrasında yine çok yakın zamanda duyuracağız astronot projemizi ve ilk Türk astronotunun uzaydaki yapacağı görevi... Yine Ay'a sert iniş projemiz 2024 yılında. Yani kendi aracımızla Ay'a gideceğiz ve oraya sert iniş yapacağız. 2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız." diye konuştu.

Mandal, Türkiye'nin başka bir ülkeden hizmet almak yerine kendi uydu fırlatma altyapısının bulunmasını da hedeflediklerini sözlerine ekledi.