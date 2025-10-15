Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:45 Son Güncelleme: 15.10.2025 15:48

İngiliz bankadan euro için kritik yorum

İngiliz merkezli Standard Chartered Fransa'daki belirsizlikle değer kaybeden Euro'nun 2026 yılı ortalarında değer kaybedebileceğini ifade etti. Euro'nun seyrinde faiz indirimleri ve büyümedeki olumsuzlukların etkili olabileceği ifade edildi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Standard Chartered bir rapoorunda euro için önemli değerlendirmelerde bulunarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentilerin artması halinde para biriminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini açıkladı.

Banka stratejistleri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etmesi halinde aralık ayı gibi erken faiz indirimlerinin söz konusu olabileceğini ifade ettiler. ABD tarifeleri, Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve Almanya'daki bürokratik engeller gibi mali harcamaları yavaşlatan iç zorluklar da olumsuz etkiler arasında yer alıyor.

Banka, büyüme endişeleri ve politika farklılıklarının devam etmesi nedeniyle euronun 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,17 dolar civarındaki seviyelerden 1,13 dolara gerilemesini bekliyor.

