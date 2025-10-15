İngiliz bankadan euro için kritik yorum

Standard Chartered bir rapoorunda euro için önemli değerlendirmelerde bulunarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentilerin artması halinde para biriminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini açıkladı.

Banka stratejistleri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etmesi halinde aralık ayı gibi erken faiz indirimlerinin söz konusu olabileceğini ifade ettiler. ABD tarifeleri, Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve Almanya'daki bürokratik engeller gibi mali harcamaları yavaşlatan iç zorluklar da olumsuz etkiler arasında yer alıyor.

Banka, büyüme endişeleri ve politika farklılıklarının devam etmesi nedeniyle euronun 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,17 dolar civarındaki seviyelerden 1,13 dolara gerilemesini bekliyor.