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Giriş Tarihi: 17.10.2024

İngiliz BBC’den dev işten çıkarma adımı

İngiliz BBC’den dev işten çıkarma adımı
İngiliz kamu yayıncısı BBC, 24 milyon sterlin tasarruf amacıyla 155 çalışanın işine son verirken, 27 yıllık ünlü haber programı Hard Talk'u da yayından kaldırdı. BBC'de yer alan habere göre kurum, yıllık 700 milyon sterlin tasarruf hedefleri doğrultusunda 25'i teknik personel olmak üzere 155 kişinin işine son verildiğini, bazı programların kaldırıldığını, bazı birimlerin ise kapatıldığını açıkladı. BBC News Üst Yöneticisi Deborah Turness, tasarruf adımlarına rağmen BBC'nin rakiplerine göre iyi kaynaklara sahip olmaya devam edeceğini kaydetti.
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İngiliz BBC’den dev işten çıkarma adımı
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