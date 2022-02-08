İngiliz ekonomist Ash’ten Bakan Nebati’ye övgü dolu sözler: Londra’da iyi iş çıkardı

"BAKAN NEBATİ'DEN TWİTTER PAYLAŞIMI"

Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."