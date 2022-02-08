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Haberler Ekonomi Haberleri İngiliz ekonomist Ash'ten Bakan Nebati'ye övgü dolu sözler: Londra'da iyi iş çıkardı
Giriş Tarihi: 8.2.2022 19:34 Son Güncelleme: 8.2.2022 19:35

İngiliz ekonomist Ash'ten Bakan Nebati'ye övgü dolu sözler: Londra'da iyi iş çıkardı

AA
İngiliz ekonomist Ash’ten Bakan Nebati’ye övgü dolu sözler: Londra’da iyi iş çıkardı

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarından övgüyle bahsetti. Ash, "(Bakan) Nebati, Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati'nin Londra'daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Timothy Ash

"LONDRDA'DA İYİ İŞ ÇIKARDRI"

Ash paylaşımında, "(Bakan) Nebati Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"SERMAYE KONTROLÜNÜN ASLA MASADA OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, "(Bakan Nebati) Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi." ifadelerini kullandı.

"BAKAN NEBATİ'DEN TWİTTER PAYLAŞIMI"

Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."

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İngiliz ekonomist Ash'ten Bakan Nebati'ye övgü dolu sözler: Londra'da iyi iş çıkardı
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