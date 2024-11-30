İngiltere’den Türkiye’ye 2 milyar sterlinlik enerji finansmanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik enerji finansmanı sağlamayı planladığını açıkladı. Bakan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Londra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarından Türkiye'nin planlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde büyük bir finansmanı ülkemize getireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, yenilenebilir enerjide Türkiye'de gelecek 10-11 yılda yaklaşık 108 milyar dolar yatırım ihtiyacı oluşacağına dikkati çekti. Bayraktar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarından Türkiye'nin planlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde büyük bir finansmanı ülkemize getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.Yenilenebilir enerjide Türkiye'de gelecek 10-11 yılda yaklaşık 108 milyar dolar yatırım ihtiyacı oluşacağına dikkati çeken Bayraktar, bu anlamda Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi'nin Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik bir finansman sağlamayı planladığını açıkladı. Doğalgaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz" dedi. Bunun finansal sektöre getirilen bir yaptırım olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda takip ediliyor" diye konuştu. Gaz ticaretinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikâme etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.