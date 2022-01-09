İnşaat sektörüne kur farkı desteği

DAR gelirliden emekliye, üreticiden sanayiciye kadar tüm kesimlerin sorunları teker teker çözülüyor. Dövize bağlı fiyat artışı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan inşaat sektörü de nefes aldı. Kamu ihalelerinde TL ile sözleşme yapan şirketlere 1 Temmuz sonrası için kur artışı dikkate alınarak fiyat farkı ödenecek. Bu dönemdeki hak edişleri 70 milyar lira olan bu işlerde verilecek ek fiyat farkı 10.5 milyar TL düzeyinde olacak. Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi
'nin 1 puan indirimli uygulamasıyla 1.7 milyar lirayı, ihracat kazançlarında da 470 milyon lira olmak üzere yaklaşık 2.2 milyarlık maliyeti devlet omuzlayacak.
SANAYİCİYE NEFES
Milyonların beklediği doğalgazda kademeli fiyatlandırma, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indirimi, memur ve emeklisine ek zam, BES Sistemi
'nde bazı değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda kabul edildi.
Komisyon üyelerine maddelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bir bilgi notu da iletildi. İmalatçı veya ihracatçı kurumlara 1 puan kurumlar vergisi indiriminden sanayiciler, ihracatçılar yararlanabilecek. Sanayi sicil
belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların sadece üretimden elde ettikleri kazançları için indirim uygulanacak. İhracatçı kurum imalatçı olduğu için 1 puanlık indirimden yararlanırsa, ihracat sebebiyle ayrıca yüzde 1 indirim uygulanmayacak. Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara 1 puan indirimli uygulama 1.7 milyar liralık etki oluşturacak. İhracat yapan kurumların ihracat kazançlarına Kurumlar Vergisi'nin 1 puan indirimli olarak uygulanması 470 milyon liralık bir vergiyi devlet omuzlayacak.
12.3 MİLYAR MALİYET
Kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları kurumlar vergisinden ayrı tutulacak. 2020 yılında yatırım fonlarının elde ettiği 56 milyar liralık kazancın kurumlar vergisinden istisna tutulması nedeniyle 12.3 milyar liralık vergisel maliyet oluştu. Yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarının da iştirak kazançları
istisnasına dâhil edilmesiyle 1.5 milyar liralık maliyet hesaplanıyor. Ayrıca fiyat artışlarına bağlı olarak Kamu İhale Yasası
kapsamındaki işlerde ilave ek fiyat farkı verilecek. Büyük bölümünü inşaat işlerinin oluşturduğu bu alanda ek fiyat farkı, 2021 yılı ikinci yarısı için uygulanacak. Kapsamda toplam 26 bin 789 sözleşme bulunurken, sözleşmelerin bedeli 213 milyar TL büyüklüğe ulaşıyor. Bu dönemdeki hak edişleri 70 milyar lira olan bu işlerde verilecek ek fiyat farkı 10.5 milyar lira düzeyinde olacak.