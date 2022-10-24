İnsansız kara aracı Barkan’ın ihracatında birçok ülkeyle anlaşmalar yapılıyor

"3-4 YILA KALMAZ MİLLİ DENİZALTI OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Denizaltıların modernizasyonu konusunda da ASELSAN, BİLGEM, STM ile birlikte önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Mantar, kullanımda olan denizaltıların savaş yönetim ve komuta kontrol sistemlerini değiştirdiklerini, sensörlerini ve elektronik aksamlarını yenilediklerini ifade etti.

Mantar, Türkiye'nin artık kendi denizaltısını inşa edebilecek yetkinliğe ulaştığına dikkati çekerek bu konuda hızla mesafe katedileceğini söyledi.

HAVELSAN'ın, Barkan ile insansız kara aracında da yetkinliğini ispat ettiğini belirten Mantar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birkaç tane Barkan verdik. Yurt dışında Malezya, Endonezya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da Barkan'ın satışı konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan, 5-6 ay önce sahaya çıktı, şimdi Türkiye'de kullanılmaya başlandı, yurt dışına da satışı için görüşmelerimiz devam ediyor."