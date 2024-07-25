İnsiyatif almadan çalışma eylemlerine ‘dur’ denildi

Önceki gün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında ele alınan konulardan biri de hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışma eylemleri oldu. Son günlerde hava trafik kontrolörlerinin "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçerek eylem başlatması uçak rötarlarının artışına neden oldu. Antalya ve Sabihagökçen Havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gündeme getirilmesi ve acil çözüm talebi üzerine Erdoğan talimat verdi. "Bu işi bir an evvel çözün gereğini yapın ve sorumluları hesaba çekin" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy MKYK'da, eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti. Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.