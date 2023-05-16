İnternet değil algı operasyonu çöktü

Seçim gecesi sözde muhaliflerin yürüttüğü "İnternet ve haberleşme kesilecek" algısı boşa düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Asılsız iddialar boşa düştü. Türkiye seçim günü büyük bir olgunlukla sandıklara giderek tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Algı operasyonları çürütüldü. 'İnternet kesilecek' diyenlerin sesi kesildi" dedi. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için bütün kamu kurumlarının kendi görev alanlarına giren konularda hassasiyetle çalıştıklarını anlatan Sayan, "Biz de elektronik haberleşmede, internet erişiminde bir sorun yaşanmaması, vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişmesi ve dezenformasyona maruz kalmaması, olası dezenformasyonlarla vatandaşlarımızı yanıltıcı bilgi sunanlara yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi için ilgili kamu kurumlarımızla sıkı bir koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürdük. Haberleşme hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için operatörlerin kapasite artırımı, şebekelerinde aksamaya karşı gerekli tedbirleri almaları, olası bir olumsuzluk durumunda iletişim hatlarının yedeklenmesi gibi tüm tedbirleri aldık" dedi.Siber tehditleri önlemek amacıyla faaliyet yürüttüklerini, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü sağladıklarını hatırlatan Sayan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda BTK bünyesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) 2.200'e yakın SOME ile birlikte çalışmalar yürütülüyor. Seçim öncesinde, USOM tarafından ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'ne bilişim altyapıları ve kullanıcılar nezdinde alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak gerekli bildirimler yapıldı. 'Temel Güvenlik Önlemleri' başlığı altında yaptığımız bildirimler de SOME ekiplerinin, sistem ve ağ yöneticilerinin alması gereken tedbirlere ve önlemlere yer verdik " dedi. Seçim süresince vatandaşların bilgiye hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesini teminen işletmecilerin altyapılarının takibinin sağlandığını anlatan Sayan, "Bu sayede çok büyük miktarda trafik almalarına rağmen en çok izlenen ve takip edilen kanalların hizmetlerinde aksama yaşanmadı. Buna rağmen, basında ve sosyal medyada asılsız söylemler ve iddialar paylaşıldı, Ama 'İnternet kesilecek' diyenlerin sesi kesildi" dedi.Seçimgecesi alınan tedbirlerden bazılarını sıralayan Sayan, "Sistem odalarına yetkisiz kişilerin girişlerinin önlenmesi, kritik sistemlere ağ üzerinden erişimlerin kontrol edilmesi, yetkilendirmelerin gözden geçirilmesi ve yetkisiz erişim tespitinde inceleme başlatılması sağlandı. Kurumsal sistemlerde, e-posta/aktif dizin gibi hesaplarda kurallara uygun parola politikalarının kullanılması kuralı gözetildi. www.usom.gov. tr adresinde güncel tutulan 'Zararlı Bağlantılar' listesinin takip edilerek kurumsal güvenlik cihazlarına eklenmesi sağlandı. USOM SİP platformunda 'Güvenlik Bildirimleri', 'Duyuru' ve 'Mesaj' listelerinin incelenmesi ve buna göre gerekli güvenlik önlemleri, kurulum, güncelleme ve değişiklik gibi aksiyonların alınmasının sağlanması, kullanıcıları veya müşterileri ilgilendiren bilgilendirme ve uyarıların duyurulması anlık uygulandı" dedi. Seçim sürecinde siber saldırı olasılığına karşı kritik altyapıların sistem yöneticilerine nöbet sisteminin titizlikle uygulandığını anlatan Sayan, "Siber saldırı durumunda BTK/USOM'a ihbarda bulunulması ve hizmet alınan operatör ile irtibata geçerek koruma önlemi talep edilmesi sağlandı. Olası bir siber saldırı durumunda kurum sistemlerinin hızlı biçimde ayağa kaldırılması amacıyla gerek- li acil durum planlarının hazır tutulması, BTK/USOM ile iletişime geçilmesi ve ihbarda bulunulması gibi tedbirler yer aldı" diye konuştu.