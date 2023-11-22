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Giriş Tarihi: 23.11.2023

İnternetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek

İnternetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek
Yaygınlaşan elektronik ticaretin, ürün güvenliği açısından çeşitli risk unsurları da içerdiğine işaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret yoluyla satılan ürünlerin denetimine yönelik yeni uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Bolat, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek" dedi. Bolat, "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığını, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünlerle ilgili arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya sunan veya piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerine yer verildiğini anlattı.
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İnternetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek
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