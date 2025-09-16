Investco Holding’e borsa operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla Investco Holding yetkilisi 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Borsada işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Yetkililer, şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini, dijital materyallerin ve hesap hareketlerinin incelenmesiyle soruşturmanın genişletileceğini bildirdi.

MASAK VE SPK RAPORLARI VAR

Dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporların da yer aldığı, bu raporlarda ilgili isimler ve şirketler hakkında ayrıntılı tespitler bulunduğu öğrenildi.



14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EYLEMLERİ tespit edilen 14 şüphelinin isimleri ise şöyle: Işık Ökte (Ekonomist, fon yöneticisi), Nihat Özçelik (İnvestco Holding ortağı), Mesut Çilingir (Verusatürk Portföy Yöneticisi), Zeynep Boztepe (Verusa Holding sekreteri), Mustafa Ünal (İnvestco YKB), Reha Çırak (İnvestco Holding ortağı (Başkan Yardımcısı), Mustafa Necip (Uludağ İnvestco Yönetim kurulu üyesi), Muvaffak İhsan (Usel İnvestco Yönetim kurulu üyesi), Mustafa Arslan (İnvestco yatırımcı ilişkileri müdürü), Cem Özçelik (Nihat Özçelik'in akrabası), Kurthan Atmaca (Finansal danışman/Analist), Adem Ceylan (Yatırımcı), Ömer Özbay (Verusa Holding CEO'su), Levent İbrahim Papaker (Verusa Holding Finans Müdür)