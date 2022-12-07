iPhone’a bulaşan emekçi kanı! Dünya kuyruğa giriyor ama...

Para Dergisi'nden Oğuz Demir'in yazısına göre; Çin'in Zhengzhou şehrinde Apple'ın bir fason tesisi var. Tesisin asıl sahibi ya da tesisi işleten demek daha doğru olacak Foxconn. Bu fabrikada iPhone üretiliyor. Fabrika, halihazırda Apple'ın dünyadaki en büyük iPhone üretim merkezi.

Buraya kadar her şey normal.

Hikaye, Çinli yetkililerin Kovid ile ilgili sıfır vaka tedbirleri ile başlıyor. Malum Çin, birçok kentte ek karantina tedbirlerini devreye soktu. Bu tedbirlerin uygulandığı kentlerden biri de Apple'ın dev fason tesisinin bulunduğu şehir.