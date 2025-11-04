Irak ile tarihi ‘kazan kazan’ anlaşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bağdat ziyaret vesilesiyle, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Irak arasında "Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finans Mekanizması" imzalandı. Buna göre, Irak'ın su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu Türk firmalarınca üstlenilecek. Finansman için, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı bir sistem kurulacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre mekanizma şu şekilde işleyecek:

PARA EKONOMİYE DÖNECEK

Türkiye menşeli bir firma Irak'tan petrol alacak. Bu satın alma işlemi için ödenecek bedel bir hesapta tutulacak. Bu hesaptaki parayla başka Türk şirketine Irak tarafından su altyapı ihalesi işi verecek. Türkiye'nin petrol almak için kullandığı para, yeniden Türk ekonomisine dönecek.

SU ETKİN KULLANILACAK

Yapılacak modernizasyon işlerinin finansmanı, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı bir sistem aracılığıyla karşılanacak. Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında, Türkiye'de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

22 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Çerçeve Su Anlaşması ile pazar günü imzalanan Finans Mekanizması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede, Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

1-Türkiye menşeli bir firma Irak'tan petrol alacak

2- Bu satın alma işlemi için ödenecek bedel bir hesapta tutulacak

3-Bu hesaptaki parayla başka Türk şirketine Iraklılar su altyapı ihalesi işi verecek

4- Neticede Türkiye'nin petrol almak işin kullandığı para, yeniden Türk ekonomisine dönecek



IRAK'TA SES GETİRDİ

IRAK'TA devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını manşetten vererek bunu "stratejik bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Gazetenin manşetinde "Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması" ifadesi yer aldı. Gazetede şu ifadelere yer verildi: "Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."