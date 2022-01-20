İran gazı kesince BOTAŞ tüketimi kıstı

İran
, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye
'ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurdu. BOTAŞ
, İran'dan alınan gaz miktarının 17 Ocak'ta üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibarıyla da sıfırlandığını bildirdi. İran Milli Gaz Şirketi
(NIGC) BOTAŞ'a yapılan açıklamada, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak
noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını kaydetti.
GÜNLÜK TÜKETİM REKORDA
Bu gelişme üzerine BOTAŞ, sanayi kuruluşlarına ve elektrik üreten gaz çevrim santrallerine yazı gönderdi. Günlük tüketimi 300 bin metreküp üzerindeki işletmelere gönderilen yazıda sanayi kuruluşları ile çevrim santrallerine gaz tedarikini yüzde 40 oranında azaltılacağı bildirildi. Türkiye'de önceki gün kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti. Önceki gün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı. BOTAŞ dün yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır" ifadelerine yer verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
da sanayi tesislerinde elektrik tüketiminde de kesintiler olabileceğini açıkladı.