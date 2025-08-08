İş Bankası’ndan ilk 6 ayda 29.8 milyar TL kâr

İş Bankası, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka bu dönemde, çeyreklik bazda yüzde 39.9 artışla 17.37 milyar TL net dönem kârı elde etti. Böylece yılın ilk yarısındaki toplam net kâr 29.8 milyar TL'ye ulaşırken, ikinci çeyrekte açıklanan rakam piyasa beklentisi olan 13.3 milyar TL'nin yaklaşık yüzde 30 üzerinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısı, faiz ortamındaki dalgalanmalara rağmen güçlü gelir üretiminin kârlılığa taşındığı bir dönem olarak öne çıktı. Kârlılık rasyoları da bu tabloyu destekler nitelikteydi. Özkaynak kârlılığı çeyreklik bazda 2.6 puan artışla yüzde 18'e, maddi özkaynak kârlılığı ise yüzde 21'e yükseldi.