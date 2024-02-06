İş dünyası 2024 için iyimser

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği 'Perakende Buluşması-Ne Oldu Ne Olacak?' etkinliğinde, organize perakende sektörünün önde gelen isimleri 2024 yılına dair iyimser mesajlar verdi. 2023 yılının kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "2024 için iyimserim" dedi. Ekonomi yönetiminin de bu yılın zor olacağına dair mesajlar verdiğini söyleyen Ülker, "Elbette zor bir yıl olacak. Biz de hazırlığımızı bu beklenti doğrultusunda yapıyoruz. Beklentilerimizi daha küçük tutuyoruz, cebimizi sağlamlaştırıyoruz. Biraz gayretkeş olmalıyız. Ama iyimserim. Nakit para mühim ama yetmez. Finansman temini de lazım. Asıl olan ise kârlı satış yapmak, karsız satış yapmayın" diye konuştu.2024 için kâbus senaryoları olmadığını dile getiren Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de "Zembereğin yerine oturtulması ağır kontrol istiyor. Perakendeci sadece maliyetleri yönetmeye çalışıyor. Kurallı ekonomi yönetimi ile iyi bir yere doğru gidiyoruz. Hepimiz birbirimize tutunduk" değerlendirmesini yaptı. BMD Başkanı Sinan Öncel de "Markalarımızın 2024 performansında maliyet artışlarının yanı sıra, yerli tüketicinin alım gücü ve turiste satışların düzeyi belirleyici olacak" dedi.