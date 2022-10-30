İş dünyası sipariş için sırada

Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılması, iş dünyasında da büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "yapılamaz" denileni yapmayı başardığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, araç satışa sunulmadan sipariş vermek için sıraya girdi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçların ülke ekonomisinin vitesini yükselteceğini söyleyen STK başkanları, sipariş vermek için şimdiden gün saymaya başladı.
ASKON Başkanı/ Orhan Aydın:
ASKON olarak ilk etapta 5 bin adet almak istediğimizi bildirdik. Ancak eğer bize daha fazla kota verilirse bu sayıyı 10 bin adete kadar çıkarabiliriz. Çünkü Togg, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda biz de kendi yerli otomobilimizle olmalıyız. Bu projeyle gurur duyuyoruz.
İTO Başkanı/ Şekib Avdagiç
: Gemlik'te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonominin vitesini de yükseltecek. Togg araçlarından İTO ve tüm iştiraklerimiz için almak istiyoruz. Sayıyı henüz netleştirmedik. İTO'nun Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi gibi ortağı olduğu birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli, imkânsız denileni başarma kabiliyetine sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici. TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir. Vizyonu ve kararlılığının Togg'u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz.
65 YILDIR MİLLET OLARAK ÖZLEMİNİ ÇEKİYORDUK
MÜSİAD Başkanı/ Mahmut Asmalı
: Togg
sayesinde
60-65 yıldır
özlemini çektiğimiz
yerli
araç üretiliyor.
"Türkler yapamaz, başaramaz,
tasarımını yapamaz,
beceremeyeceksiniz" denilen
bir tesisin, bir markanın
doğuşuna şahitlik ediyoruz.
Otomobil alımı nedeniyle
yurt dışına ciddi paralar ödüyoruz
ve bu durum cari açık
oluşturuyor. Türkiye'nin
dış ticaretine çok büyük bir
katma değer sağlayacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı/ İbrahim Burkay:
Togg
Bursa'nın
kilogramda
4.5 dolar
ihracat
rakamını 8 dolara çıkararak
ilimizin ekonomisini de uçuracak.
40 milyar dolar ihracat
rakamını yakalayacağız.
Yükselen Teknoloji Organize
Sanayi Bölgesi'nde 30 firma
Togg için üretime başlıyor.
Bu yatırımla Bursa'daki 7 bin
otomotiv yan sanayi şirketi
dönüşümünü başlattı.
DEİK Başkanı/Nail Olpak:
Elektrikli otomobilde
pazar şartları ve teknolojisi
yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle
bir dönemde bu süreci yakaladık.
İçinde mobilitenin, teknolojinin
her
yönüyle olduğu
bir sistemden
bahsediyoruz.
Bu anlamda
heyecan
verici. Elbette
böyle bir
araçta yüksek
teknik
özellikler, albeni, görselliğin
yanı sıra ve uygun fiyatı da
bekleriz.