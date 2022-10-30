İş dünyası sipariş için sırada

Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılması, iş dünyasında da büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "yapılamaz" denileni yapmayı başardığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, araç satışa sunulmadan sipariş vermek için sıraya girdi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçların ülke ekonomisinin vitesini yükselteceğini söyleyen STK başkanları, sipariş vermek için şimdiden gün saymaya başladı.ASKON olarak ilk etapta 5 bin adet almak istediğimizi bildirdik. Ancak eğer bize daha fazla kota verilirse bu sayıyı 10 bin adete kadar çıkarabiliriz. Çünkü Togg, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda biz de kendi yerli otomobilimizle olmalıyız. Bu projeyle gurur duyuyoruz.: Gemlik'te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonominin vitesini de yükseltecek. Togg araçlarından İTO ve tüm iştiraklerimiz için almak istiyoruz. Sayıyı henüz netleştirmedik. İTO'nun Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi gibi ortağı olduğu birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli, imkânsız denileni başarma kabiliyetine sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici. TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir. Vizyonu ve kararlılığının Togg'u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz.: Toggsayesinde60-65 yıldırözlemini çektiğimizyerliaraç üretiliyor."Türkler yapamaz, başaramaz,tasarımını yapamaz,beceremeyeceksiniz" denilenbir tesisin, bir markanındoğuşuna şahitlik ediyoruz.Otomobil alımı nedeniyleyurt dışına ciddi paralar ödüyoruzve bu durum cari açıkoluşturuyor. Türkiye'nindış ticaretine çok büyük birkatma değer sağlayacak.ToggBursa'nınkilogramda4.5 dolarihracatrakamını 8 dolara çıkararakilimizin ekonomisini de uçuracak.40 milyar dolar ihracatrakamını yakalayacağız.Yükselen Teknoloji OrganizeSanayi Bölgesi'nde 30 firmaTogg için üretime başlıyor.Bu yatırımla Bursa'daki 7 binotomotiv yan sanayi şirketidönüşümünü başlattı.Elektrikli otomobildepazar şartları ve teknolojisiyeni yeni gelişiyor. Biz, böylebir dönemde bu süreci yakaladık.İçinde mobilitenin, teknolojininheryönüyle olduğubir sistemdenbahsediyoruz.Bu anlamdaheyecanverici. Elbetteböyle biraraçta yüksektekniközellikler, albeni, görselliğinyanı sıra ve uygun fiyatı dabekleriz.