İş dünyası yeni OVP için ne dedi?

Yeni OVP'ye iş dünyasından da olumlu not geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, programın en önemli kazanımının 2026 yılı sonunda tek haneye inmesi hedeflenen enflasyon olacağını belirterek, "İş dünyası olarak belirsizliği sevmediğimizi ve öngörülebilir ortamın bizim için çok önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu nedenle programda, öngörülebilirliğin artırılmasının vurgulanması iş dünyamız açısından değerli. Daha dengeli bir gelir dağılımına ulaşma hedefini önemli buluyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da, "OVP kapsamında ortaya koyulan hedeflerin ekonomimize yönelik belirsizlikleri azaltacağına, öngörülebilirliği artıracağına ve ülkemizin pozitif büyüme yolculuğuna Türkiye Yüzyılı'nda da hız kesmeden devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 ihracat hedefinin 279.6 milyar dolar, 2026 hedefinin 296.1 milyar dolar, 2027 hedefinin ise 319.6 milyar dolar şeklinde belirlendiğine işaret ederek, "Yeni OVP yine ihracat ekseninde şekilleniyor. Bu alanlarda atılacak yeni adımları heyecanla bekliyoruz" mesajı verdi. ASKON Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin en başlıca sorunun verimlilik olduğunu belirterek, verimlilik odaklı her programın başarıya ulaşacağını kaydetti, ülkeyi güvenli limana taşıyacak her türlü plan ve programın destekçisi olacaklarını vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Programın uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli görüyoruz" diye konuştu.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonla mücadele ederken üretim, ihracat, istihdam ekosistemini korumayı ihmal edemeyiz" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, OVP yılları için konulan büyüme oranlarını, bu enflasyon hedeflerine ulaşılmasında biraz iyimser bulduklarını ifade etti. Sanayinin üretiminde uzun vadeli katma değer ve nitelik artışı için konulan hedeflerin de önemli olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Fakat dezenflasyonist süreçten kaçınılmaz olarak etkilenecek olan reel sektörümüzün, başta finansmana erişim olmak üzere bu sürece adapte olmasına dönük, güçlü, proaktif tedbir ve önlemlere de ihtiyaç olduğunun altını çizmek durumundayız" değerlendirmesini yaptı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, "Yıl sonu enflasyon hedefindeki artışın, gerçekçi bakış açısıyla yapılan bir revize olduğu görülmekle birlikte, sürecin uzaması veya iniş sürecinde enflasyonun belli bir noktada uzun süre kalmasının reel sektörü olumsuz etkileyeceğini de hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu.