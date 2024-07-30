İş dünyasına stok uyarısı

İnternet alışverişlerinde ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptallerine verilen cezaların ardından, e-ticaret esnafına stok uyarısı geldi. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan firmalara, satışa sundukları ürünlerde stok bilgisine yer vermeyerek tüketici mağduriyetine yol açtıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Tüketicilerin, gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığı tespit edildi. Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) yazı yazılarak üye firmaların bilgilendirilmesi istendi. Bakanlık yazısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca televizyon, afiş ve internet gibi mecralardan yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa stok adedine ilişkin bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi. Bu bilgiye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık olacağının belirtildiği yazıda, "Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilmiyor. 'Stok bilgisinin teslimat adresine göre değişebileceği' bilgisinin üyelik aşamasından önce sunulması gerekiyor" ifadesine yer verildi.