İŞKUR Gençlik Programı’na başlıyor Gençlere günlük 1.083 lira verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi. İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek" diye konuştu.

KISA VADELİ SİGORTA

Programa katılan gençlere günlük 1.083 lira ödeme yapacaklarını anlatan Işıkhan, "Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini biz yatıracağız. Programa ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov. tr' adresinden ulaşabilirler" dedi. Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz" şeklinde konuştu.