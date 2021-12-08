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Giriş Tarihi: 9.12.2021

İSO ihracat iklimi endeksi 55’e çıktı

İSO ihracat iklimi endeksi 55’e çıktı
TÜRKIYE imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımda son üç ayın en yüksek düzeyi olan 55.1'e yükseldi. Son veriler, ihracat pazarlarındaki talep koşullarının belirgin bir şekilde iyileştiğine işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Kasım ayında bazı Avrupa ülkelerinde ekonomik aktivitenin daha güçlü olması etkili oldu.
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İSO ihracat iklimi endeksi 55’e çıktı
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