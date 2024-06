İspanya-Türkiye ortaklığında yeni dönem

Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası sekizinci zirve gerçekleşti. Siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki 'kapsamlı ortaklığı derinleştirmek' hedefiyle düzenlenen zirve iki ülke arasındaki tarihi ve pozitif gündeme dayalı ilişkilerin bir yansıması olarak ilki 2009'da İstanbul'da yapılan hükümetler arası zirvelerin sonuncusu oldu. Zirvenin amacı, siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomi, ticaret, yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek olarak özetlendi.Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık ettiği zirvede bakanlar da yer aldı. Ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında 11 anlaşma imzalandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.Türkiye'den 150'ye yakın iş insanını bir araya getiren toplantıda konuşan Başbakan Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu. Türkiye'ye her zaman güven duyduk. Bunun için çok sağlam temellerimiz var. Biz hep Türkiye'ye güvendik. Yatırımlarımızı ikiye katladık. Biz bu güveni koruduk. Türkiye önümüzdeki 10 yıllarda ekonomik ağırlığını ve önemini artırmaya devam edecektir. Türkiye ve İspanya birbirine güvenen ve özel ilişkileri olan, dost ülkelerdir" dedi.İspanya İhracat ve Yatırım Enstitüsü'nün (ICEX) verilerine göre İspanya, 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatının dünyada altıncı, AB'de ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor. İspanya, 7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin onuncu (AB ülkelerinde dördüncü) tedarikçisi konumunda yer alıyor. İspanya, AB içinden 5 ülke ile (Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Polonya), AB dışından ise Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Cezayir ile hükümetler arası zirve yapıyor.İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Antonio Garamendi de, "Burada uluslararasılaşma anlamında çok büyük bir adım atıyoruz. Zirve, iki ülke için de biz iş dünyası için de çok önemli. Büyük bir fırsat yakaladık. İspanya ve Türkiye arasında çok fazla ortak değer var ama bizim için en önemlisi, ekonomilerindeki açılım" dedi. Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu, İspanya'nın da hem AB üyesi olması hem de Latin Amerika'daki bağlarıyla öne çıktığını vurgulayan Garamendi, "Türkiye'yi Latin Amerika pazarına yaklaştırmak bizim taahhüdümüz" ifadesini kullandı. "Dijitalleşme, yeşil enerji gibi çok fazla fırsat ve ortak değerlerimiz var" diyen CEOE Başkanı, "Güven, bizim için anahtar olacak. O yüzden Türkiye ve İspanya hükümetlerinin yakın ilişkileri hayati öneme sahip" değerlendirmesini yaptı.İspanya ile Türkiye arasındaki mevcut ikili ticaret hacmi 18 milyar euro civarında. 2021'de konulan 20 milyar euroluk hedefe çok yaklaşıldığını kaydeden İspanyol yetkililer, "Burada ikili ticaret hacmi için yeni hedef 25 milyar euroya çıkarılacak. Her iki ülke de ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için halen çok büyük kapasite olduğunun farkında" değerlendirmesinde bulundu.