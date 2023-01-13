İsraf edilen gıda 2 milyar insanı doyurur

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Sıfır Atık Projesi'nin, sahip olduğumuz kadim değerlerin bir sonucu olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini tebrik ediyor ve alkışlıyorum" dedi. Türkiye'nin yeni yüzyılının sürdürülebilir bir yüzyıl olması hedefiyle çıkılan yolda sunulan her katkıyı takdire şayan bulduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki tüketimin yaşam kültürü haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Bir sermaye olarak görülen ve kaynakları sınırsızmış gibi tüketilen yeryüzünün milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan ortak evimiz olduğunu unutmuş durumdayız. Dünyanın bir yanında ihtiyacın çok ötesinde tüketim yaşanırken, bu tüketimi karşılayabilmek için dünyanın başka yerlerinde insan emeği ve doğal kaynaklar sömürülüyor.""Araştırmalar, dünyanın kaynaklarının hakkaniyetli dağıtılması durumunda bu kadar daha insana rahatlıkla yetebileceğini gösteriyor" diyen Erdoğan, daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazancın insanlık adına bir kayıp olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, "Topraktan sofraya kadar ortaya çıkan gıda kaybının önlenmesi, açlık ve sağlıksız beslenme tehdidini ortadan kaldırmaya yeterlidir" dedi. "Dünyada israf edilen gıdaların iki milyar insana yetecek kadar yani açlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek seviyede olduğunu biliyoruz" diyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Böylesi bir durumda kendi çıkarlarının önüne insanlığın ortak derdini koyan sizler sürdürülebilir yüzyılı inşa eden öncülersiniz. Yeryüzünün gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak gören medeniyetimizin dünyaya örnek teşkil edecek tezahürlerisiniz. Yarın kıyametin kopacağını bilse bile elindeki fidanı dikmeyi öğütleyen bir peygamberin ümmeti olarak asla pes etmemek gerektiğini biliyor musunuz? Nehir kıyısında bile suyu tasarruf etme emri dünyaya ve kaynaklara nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden öğretiyor. Büyüklerimizden duyduğumuz baksın, eksilmesin, sarsın, dökülmesin duasını hatırlarız."Türkiye'nin yeni yüzyılı idealinin aynı zamanda bir gelecek yolculuğu olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu yolculukta tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok sektörü içine alan büyük bir dönüşüm gerekiyor" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu noktada üretimi gerçekleştiren iş dünyamızın katkısı son derece önemli. Dünya çevre dostu yeni üretim modellerine hızla geçiş yaparken Türk şirketlerinin değişime ayak uyduran değil, sürdürülebilirliği gerçek öncülerin olabilecek potansiyeli taşıdıklarına şahsen inanıyorum. Türkiye'nin 2053'le sıfır emisyon hedefine ve başlattığımız yeşil kalkınma devrimine iş dünyasından sunulacak her katkıyı çok önemli buluyorum. Bugün ödül alacak durum ve kişileri canı gönülden tebrik ediyor, çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan iş insanlarımızın başarılarının nice yenilikçi projeye ilham olmasını diliyorum. Turkuvaz ailesine, Inbusiness dergisine ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.""Günlük kaynaktaki davranışlarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle dünyanın emisyon oranını düşürebileceğimizi ısrarlı önleyerek açlık tehdidini bertaraf edebileceğimiz toprağı ve canlı yaşamını doğal haliyle koruyabileceğimizi hep birlikte göstermeliyiz" diyen Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin gücünü milletten aldığına vurgu yaptı. Erdoğan, "Sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyenlerin sayısının sizlerin desteğiyle artacağına inanıyorum. Sürdürülebilir yaşam, toplumumuzun her bir ferdinin zihnine ve vicdanına sizin sözleriniz ile işleyecektir. Medya mensuplarını da bu hareketin sesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.Bereketin bazen tek bir pirinç tanesine bağlı olabileceği, 2 kişiye yetenin 3 kişiye de yetebileceği inancıyla yetiştiğimizi dile getiren Emine Erdoğan, "Mutfağında tarhana çorbası olan, meyve kabuklarından şifalı turşu ve şerbet yapan bizler sürdürülebilirliği kültürel bir miras olarak taşıyoruz" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "İklim krizini salt bir çevre sorunu olmaktan öte bir vicdan meselesi olarak gören bir bakış açısıyla herkesi tüketim davranışlarına dönüştürmeye davet ettiğimiz Sıfır Atık Projesi de sahip olduğumuz bu kadim değerlerin bir sonucudur."Atıklarındoğru yönetimiyle yalnızca 5 yılda çok önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Emine Erdoğan, "195 bin ailenin elektrik kullanımına eşdeğer enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin su kullanımını eş değer su tasarrufu sağlıyor" dedi. Erdoğan, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yılda 850 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına gelen yaklaşık 4 milyon ton sera gazının salınımını önledik. 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağlıyor. Bugüne kadar geri kazanılan milyonlarca ton atık ile toplamda 62.2 milyar lirayı ekonomimize kazandırdık. Geldiğimiz noktada Sıfır Atık Projesi'nin başarısının ulusal sınırları aşarak dünyaya örnek teşkil eden ve başka ülkelerde benimsenen bir harekete dönüştüğüne şahitlik ediyorum."Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla küresel iklim mücadelesinde çözüme liderlik eden bir rol oluşturduklarına vurgu yaptı. "Dünyada açtığımız yaraları sarmak için hepimize farklı sorumluluklar düşüyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim değişikliğinin meydana getirdiği sorunları yalnızca küresel düzeyde konuşmak, insanlarının çözümün bireysel bir parçası olmasının da önüne geçiyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen orman yangınlarını durdurmak ile evimizde oluşan doğal atıkları dönüştürmek arasındaki bağlantıyı insanlara çok iyi anlatmalıyız."(SürdürülebilirliğiSürdürenBankacılık)(Akıllı Hayat 2030)(Aliağa Bisküvilik Buğdayı)(SürdürülebilirTekstil)(Yeşil Çelik Üretimi)(Yeni Nesil Şehirler-Yeni Nesil Ulaşım)(Kalyon GüneşTeknolojileriFabrikası)Türkiye& Lay's(Yenileyici Tarım)(Kadın GirişimcilerDesteklemeProgramı)(Birlikte Biz) (Birlikte Biz)(Daha az plastik, daha iyi plastik ve sıfır plastik)(Türkiye'ninMühendis Kızları)