İşsizlik 4.5 yılın en düşük seviyesinde

İhracat, yatırım, üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile, küresel resesyon kaygılarının zirveye ulaştığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüyen Türkiye, işsizliği de düşürmeyi sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı temmuzda, hazirana göre 0.3 puan azalarak yüzde 10.1 ile Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlikte, 2021'in aynı dönemine göre yaşanan düşüş 1.4 puana ulaştı.İşsiz sayısı hazirana göre temmuzda 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine geriledi. İşsiz sayısında Temmuz 2021'e göre yaşanan düşüş 307 bine ulaştı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da, hazirana göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 19.1 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, yeni ekonomi modeli ile hızla büyüdüğünü ve istihdam yarattığını söyledi. Nureddin Nebati, "İhracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda, 2021'in aynı ayına göre ise 1 milyon 697 bin kişi arttı. Pandemin etkisiyle 2020'nin nisan ayında 25 milyon 329 bine gerileyen istihdamda o tarihten bu yana yaşanan artış 5 milyon 279 bine ulaştı. İstihdamda son 2 yılda 4.4 milyon artış sağlanırken, bu dönemde işsizlik oranı ise 4.1 puan geriledi.Cari açık temmuzda 4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 7 ayındaki açık ise 36.7 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 36.6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın ilk 7 ayında 10.2 milyar dolar olan kaynağı belirsiz para girişi, 24.3 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari hesap 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi.